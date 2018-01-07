В бывшей больнице под Ясиноватой нашли целый арсенал

В Ясиноватському районе, возле села Верхнеторецкое, правоохранители нашли в здании бывшей больницы заряды к гранатомету, противотанковый ракетный комплекс, гранату и патроны. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное Управление Национальной полиции в Донецкой области.

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Отмечается, что все предметы имеют признаки деформации и коррозии.

"В одном из помещений правоохранители нашли целый арсенал: противотанковый ракетный комплекс, 10 зарядов для подствольного гранатомета ВОГ, гранату Ф-1 с запалом, а также 53 патрона различных калибров", – говорится в сообщении.

В полиции обещают утилизировать обнаруженные боеприпасы. Сейчас устанавливается происхождение тайника.