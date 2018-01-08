Расследование убийства Ноздровской продвигается "без всякой поддержки общественности" - Аброськин

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что расследование дела об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской продвигается только благодаря оперативно-розыскным мероприятиям полиции "без всякой поддержки общественности".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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В частности, Аброськин сообщил, что 7 января вечером в Вышгородском отделе полиции был подведен итог работы всех полицейских подразделений, которые были задействованы для раскрытия убийства Ирины Ноздровской.

"Это дерзкое преступление должно быть раскрыто и лицо, совершившее его, должно предстать перед судом. Сейчас без всякой поддержки общественности, жителей Демидова, только благодаря оперативно-розыскным мероприятиям полиции расследование дела идет дальше. Каждый день заслушиваем результаты и корректируем направления работы", - написал Аброськин.

Он также поблагодарил своих подчиненных, которые, по его словам, делают все для установления и задержания лица, совершившего это преступление, "несмотря на праздники, свободное время и личную жизнь".

Как сообщал УНИАН, 1 января тело 38-летней Ноздровской, жительницы с. Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла три дня назад, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-председателя Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

Уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийстубийствово) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

В состав оперативно-следственной группы по расследованию дела вошли работники Главного следственного управления и Департамента уголовного розыска Нацполиции. Проведение мероприятий по раскрытию убийства Ноздровской взяли под личный контроль глава НПУ Сергей Князев и министр внутренних дел Арсен Аваков.

По предварительным данным экспертизы, Ноздровская умерла от множественных колото-резаных ран.