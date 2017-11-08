В Днепропетровской области в квартире местного жителя обнаружили арсенал

В городе Новомосковск Днепропетровской области во время санкционированного обыска 7 ноября полицейские обнаружили в квартире 38-летнего местного жителя арсенал оружия и боеприпасов.

Читайте такжеНа Житомирщине в рамках спецоперации изъято более 30 единиц огнестрельного оружия, которое жители области хранили незаконноОб этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области.

Отмечается, что правоохранители изъяли гранату РГД-5 с запалом, шесть пистолетов, шесть револьверов разного калибра и более 1,3 тыс. патронов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").

В отношении владельца арсенала оружия полиция решает вопрос об избрании ему меры пресечения.