Стоимость аренды торговых помещений в Киеве (по районам)

Средняя стоимость аренды торговых помещений в Киеве в мае текущего года снизилась на 9,6% – до 17,12 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в группе компаний «Траектория» (Киев).

Согласно сообщению, в мае количество сделок по аренде торговой недвижимости составило 22% от общего количества операций по коммерческой недвижимости.

По данным компании, больше всего цены снизились в Днепровском (-15,2%) и Святошинском (-13,84%) районах. Наименьшее снижение цен зафиксировано в Печерском (-5,81%), Оболонском (-7,04%), Соломенском (-7,59%) районах.

Как отметили в компании, средние арендные ставки за 1 кв. м торговых помещений столицы составляют: в центре города – 45 долл., в Голосеевском районе – 15,67 долл., в Дарницком – 11 долл., в Деснянском – 10,33 долл., в Днепровском – 9,67 долл., в Оболонском – 16,67 долл., в Печерском – 23,67 долл., в Подольском – 14 долл., в Святошинском – 12,67 долл., в Соломенском – 13,67 долл., в Шевченковском районе – 16 долл.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость аренды торговых помещений в Киеве в апреле т.г. снизилась на 7,83% – до 18,94 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Группа компаний «Траектория» (Киев) работает на рынке недвижимости Украины с 2002 года. В 2005 году компания вошла в Украинскую риэлторскую группу.