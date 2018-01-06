Порезали горло и били до потери сознания: стало известно о тяжелом состоянии студентки, на которую напали в Житомире

В Житомире грабители жестоко избили студентку. Они напали на 19-летнюю девушку в темноте, порезали горло и били вплоть до обморока.

От смерти спасло лишь то, что в момент нападения она разговаривала с приятелем по телефону. Поэтому друзья и родственники сразу бросились на поиски и нашли довольно быстро. Девушка в коме, но шанс на спасение есть.

Как говорится в сюжете ТСН, 19-летняя Виктория сейчас находится в реанимации областной больницы. Медики борются за ее жизнь.

"Основная проблема – это закрытая черепно-мозговая травма и все последствия, отсюда вытекающие. К сожалению, она сейчас без сознания и в тяжелом состоянии", - отметила врач-ординатор отделения интенсивной терапии Житомирской областной клинической больницы Виктория Глущенко.

Как рассказала подруга Виктории, она одной из первых узнала о беде. Ей позвонил товарищ, с которым девушка разговаривала по телефону в момент нападения.

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Друзья и родные тут же бросились искать Викторию. Знали, что она вечером возвращалась из спортзала, решила сократить путь и шла по мосту через реку.

Девушку нашли родители просто на дороге. Она была уже без сознания. До своего дома Виктория не дошли каких-то сто метров.

На ней не было золотых украшений: цепочки с крестиком, сережек и двух колец. Сумку и телефон уже утром следователи нашли в реке. Поиски нападавших продолжаются до сих пор.

"Поскольку девушка не может ничего рассказать, а свидетелей или очевидцев данного происшествия пока не установили, поэтому предварительная квалификация – разбой. Это все предположения и комментировать мы не можем", - отметила руководитель отдела коммуникации ГУ НП в Житомирской области Алла Ващенко.

В то же время соседи напуганы. Ведь этой дорогой через речку ходит много людей, чтобы сократить путь от остановки общественного транспорта до частного сектора. Александр, который живет неподалеку, говорит, что на прохожих здесь нападают не впервые.

Медики надеются, что пострадавшую студентку удастся спасти, ведь ее вовремя доставили в больницу. Но впереди у девушки длительное и дорогостоящее лечение, поэтому друзья по соцсетях начали собирать средства. Виктория учится на 3-м курсе естественного факультета педуниверситета. Через четыре дня она должна была сдавать экзамены.