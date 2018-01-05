Новые правила аттестации научных учреждений: финансирование вузов будет зависеть от их эффективности

В 2018 году будут действовать новые правила аттестации научных учреждений и вузов, которые были приняты в июле 2017 года. От результатов проверки будет зависеть уровень их базового финансирования.

Как сообщили в пресс-службе Минестерства образования и науки Украины, до 2020 года аттестацию должны пройти не менее 550 научных учреждений, что составляет около 80% от их общего количества.

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"В случае получения положительной оценки учреждения будут получать большее финансирование. Например, в бюджете 2018 года для НАН открыта новая программа «Поддержка развития приоритетных направлений исследований» с бюджетом в 500 миллионов гривен. Эти средства будут предоставлять научным учреждениям, аттестованным по высокому уровню. В то же время учреждения, которые по результатам аттестации будут признаны как неэффективные должны быть реорганизованы или ликвидированы", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобразования, конечной целью аттестации является определение объемов базового финансирования отдельных научных направлений в вузах в соответствии с полученной оценкой.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве образования и науки Украины предлагают также расширить список специальностей в учебных заведениях, для которых установлена повышенная стипендия.