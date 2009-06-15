Доллар к закрытию межбанка успокоился

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,6220/7,6460 грн./долл., к 11:00 сузился спрэд – 7,6250/7,6450 грн./долл., и к 12:00 установились на уровне 7,6340/7,6430 грн./долл. К закрытию ценовые уровни понизились до 7,6285/7,6350 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Национальный банк Украины на рынок не выходил ввиду отсутствия желающих работать по заявленным курсам.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2440/0,2453 грн./рубль, к 11:00 цены снизились – 0,2438/0,2448 грн./рубль, и к 12:00 достигли уровня 0,2435/0,2442 грн./рубль. К закрытию торгов цены поднялись до 0,2437/0,2444 грн./рубль. В России курс доллар-рубль повысился и составил 31,2250 рублей за доллар (+0,30).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3835/1,4030 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5610/10,5980 грн./евро, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 10,5620/10,5955 грн./евро, а к 12:00 повысились до 10,5785/10,6015 грн./евро. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз – 10,5610/10,5790 грн./евро.