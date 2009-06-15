Футболист московского «Динамо» нелегально пешком пришел в Украину

Украинские пограничники при попытке незаконно пересечь границу задержали футболиста московского “Динамо”.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, перед выходными в Сумской области пограничники задержали гражданина Сенегала, футболиста ФК “Динамо” Москва. Мужчина африканской внешности, который пришел из России пешком, задержали возле села Сопыч Глуховского района.

24-летний гражданин Сенегала почти два года играл в футбольном клубе «Динамо” Москва в полузащите и нападении. Как он объяснил пограничникам, вскоре срок действия контракта должен был завершиться, и он уже подыскивал новые контракты. По-видимому, отмечается в сообщении, учтя, что Евро-2012 будет проходить в Украине, решил заблаговременно посетить и нашу страну, но, отправляясь в путешествие, своевременно не позаботился о визе и пошел в обход пункта пропуска.

За незаконное пересечение государственной границы Украины гражданин Сенегала привлечен к административной ответственности. Решается вопрос о его передаче пограничникам смежного государства.