Кличко пообещал в следующем году продолжить реализацию масштабных инфраструктурных проектов в Киеве

Столичная власть в следующем году продолжит реализацию масштабных инфраструктурных проектов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Он напомнил, что в столице 1667 км дорог и некоторые из них не ремонтировались по 30-50 лет. В то же время, подчеркнул Виталий Кличко, срок эксплуатации автодорог - не более 10 лет. Мэр столицы подчеркнул, что в прошлом году в Киеве отремонтировали 200 км дорог и проездов, а в этому - более 300 км. В целом, добавил он, в столице уже качественно отремонтирована почти треть автодорог от общего количества и ремонтные работы продолжатся в следующем году. «Такое количество дорог никогда не ремонтировалась. И в следующем году мы сохраним эту динамику», - подчеркнул Киевский городской глава. Кличко также отметил, что подрядчики, которые занимаются ремонтом, дают гарантию на качество работ не менее 5 лет.

Весной в столице начнут реконструкцию Шулявского путепровода. По словам мэра, работы будут продолжаться примерно 1,5-2 года. «Наша задача - осуществить не только реконструкцию моста, а сделать современную и удобную транспортную развязку», - сказал Кличко.

Кроме того, добавил он, среди задач столичной власти - достройка Подольско-Воскресенского моста. «Чтобы реализовать этот проект, нам необходимо 400 млн евро. Это большие деньги для нашего города. Я веду переговоры с германским правительством и специалистами, чтобы достроить мост», - отметил Виталий Кличко.

Мэр Киева также подчеркнул, что без достройки моста не удастся реализовать проект по строительству метро на Троещину. «Я говорил, что наша задача - построить метро на Троещину. И я сделаю все, чтобы свое обещание реализовать. И чтобы метро на Троещину было», - сказал Кличко. Он напомнил, что столичная власть подписала меморандум с китайским консорциумом, который готов построить метро из Жулян на Троещину за 5 лет.

В следующем году, подчеркнул мэр Киева, начнется строительство новых станций метрополитена на Виноградарь. В частности, в течение 2-х лет планируется построить две новые станции. «Все подготовительные работы уже осуществлены и в течение двух лет мы откроем две новых станции на Виноградаре», - подчеркнул мэр.

По словам Кличко, столичная власть также занимается реализацией проекта по строительству Большой Окружной, который позволит пустить транзитный транспорт в объезд и разгрузить центр города. Кроме того, добавил он, совместно со Всемирным банком разработана транспортная схема, которая позволит оптимизировать движение общественного транспорта по городу.