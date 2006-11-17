Делом ”Коваленко против Вольво” занялся Высший совет юстиции

Высший совет юстиции Украины и Комитет Верховной Рады по вопросам правосудия изучают материалы судебного дела по иску гражданина Украины Сергея КОВАЛЕНКО к автоконцерну “Вольво” и фирме “Викинг моторз” на предмет того, имели ли место коррупционные деяния при рассмотрении дела в апелляционной инстанции.

Об этом УНИАН сообщил адвокат С.КОВАЛЕНКО Владимир КОМКОВ.

Эту информацию агентству подтвердили в Высшем совете юстиции и комитете ВР, сообщив, что после обращения С.КОВАЛЕНКО в эти инстанции все материалы дела были истребованы из Железнодорожного суда Симферополя, и в настоящее время они изучаются служебными лицами ВСЮ и комитета, как того требует законодательство.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля этого года Железнодорожный суд города Симферополя принял решение о взыскании с компании Volvo Car Corporation и ее киевской дочерней компании «Викинг Моторз» в интересах С.КОВАЛЕНКО 53 млн. дол. компенсации за утраченное здоровье после аварии на автомобиле “Вольво”. Но 28 августа 2006 года Апелляционный суд АРК, рассмотрев жалобу ответчиков, отменил принятое решение. С.КОВАЛЕНКО и его адвокаты заявили на пресс-конференции, что считают решение апелляционной инстанции незаконным, поэтому будут добиваться его отмены правовыми методами. Также С.КОВАЛЕНКО сообщил журналистам, что в связи с наличием родственных уз между владельцами юридической фирмы, где работают юристы, которые представляли “Вольво”, и руководителем Апелляционного суда АРК, он просит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО дать распоряжение Генеральной прокуратуре изучить обстоятельства вынесения постановления Апелляционным судом АРК и дать ему правовую оценку. Позже он подал кассационную жалобу в Верховный Суд на решение Апелляционного суда Крыма, в настоящее время эта жалоба рассматривается Верховным судом.

Согласно информации, полученной УНИАН из Высшего совета юстиции, материалы дела “КОВАЛЕНКО против “Вольво” изучаются на предмет возможных коррупционных деяний со стороны апелляционных судей и нарушения ими присяги судей в соответствии со статьей 25 Закона “О Высшем совете юстиции Украины”, регламента ВСЮ и решения Конституционного Суда Украины от 21 мая 2002 года.

В комитете ВР по вопросам правосудия УНИАН сообщили, что, учитывая большой международный резонанс по этому делу, его материалы будут изучены очень тщательным образом, все обстоятельства относительно того, имела ли место коррупция, будут проанализированы. В комитете также не исключают возможности обращения в случае необходимости в органы прокуратуры. “Я лично как председатель комитета и член Высшего совета юстиции изучу материалы дела, после чего примем конкретные решения”, - заявил УНИАН председатель комитета Сергей КИВАЛОВ. Результаты проверки будут переданы в Верховный Суду, где рассматривается кассационная жалоба С.КОВАЛЕНКО, сообщили в комитете.

Справка УНИАН. В июне 1998 года житель Крыма С.КОВАЛЕНКО попал в автокатастрофу на автомобиле "Volvo С70 Coupe". Эта марка авто, оборудованная системой подушек безопасности, широко рекламировалась как один из самых безопасных автомобилей последних лет. Однако во время аварии ни одна из подушек безопасности не сработала. В декабре 2000 года С.КОВАЛЕНКО подал иск в Железнодорожный райсуд г.Симферополя, в котором определил сумму причиненного ему материального и морального вреда в 70 млн. дол. Материальный ущерб - потеря автомобиля, здоровья и бизнеса – был оценен им в 20 млн. долларов, моральный вред - потеря семьи и обретенная в 34 года инвалидность ІІ группы – в 50 млн. долларов.

В феврале этого года суд вынес решение о взыскании в интересах С.КОВАЛЕНКО компенсации на сумму 44 млн. долларов, позже она была увеличена до 53 млн. долларов.