Тимошенко проведет совещание по вопросам зоны отчуждения и ЧАЭС

В понедельник, 15 июня в 15:00 под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО состоится совещание по решению проблемных вопросов зоны отчуждения и Чернобыльской АЭС.

Как сообщает Правительственный портал, вход в дом правительства с улицы Грушевского 12/2 1-й, 3-й подъезды, 7 этаж, Малый зал.

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