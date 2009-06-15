Тимошенко проведет совещание по вопросам зоны отчуждения и ЧАЭС
06:59, 15 июня 2009Общество
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Сегодня в 15.00
В понедельник, 15 июня в 15:00 под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО состоится совещание по решению проблемных вопросов зоны отчуждения и Чернобыльской АЭС.
Как сообщает Правительственный портал, вход в дом правительства с улицы Грушевского 12/2 1-й, 3-й подъезды, 7 этаж, Малый зал.
Аккредитация (до 14:00 15 июня) по телефонам: 256-66-32, 256-66-43, 256-75-94, 8(067) 459-79-09, 8(067) 230-17-05, 8(063) 282-49-26.
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