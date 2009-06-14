Как бороться с кражами в церквях с помощью интернета?

Специальный сайт с фотографиями и описаниями произведений религиозного искусства для борьбы с ростом краж в церквях создан в Бельгии, сообщает в субботу газета Le Soir.

Ежегодно в церквях Бельгии пропадают сотни объектов искусства. Около 20% хищений объектов искусства в стране совершается в храмах. Церковные раритеты являются легкой добычей, они выставлены открыто и нередко совершенно не охраняются. Только 6-8% пропавших произведений искусства в Бельгии возвращаются законным владельцам. По большей же части они вывозятся за границу и исчезают в частных коллекциях.

Уже более десяти лет бельгийский центр по религиозным произведениям искусства (Centum voor religieuze kunst en cultuur) при поддержке Католического университета Лувана составляет список пропавших в храмах объектов искусства. В 2004 году был создан банк данных, который и будет выложен в интернете на специально созданном сайте.

Центр призывает всех владельцев объектов религиозного искусства прислать фотографии и описании этих объектов для размещения на сайте. Проект поддержала и федеральная полиция Бельгии, по мнению ее представителей, это будет способствовать обнаружению украденных объектов.

"Для того, чтобы найти украденный объект и выйти на вора, необходимы фотографии объекта, а нередко оказывается так, что их нет", - сказал представитель отдела федеральной полиции, занимающийся поиском пропавших произведений искусства.

Дело еще и в том, что даже найденные произведения искусства подчас не возвращаются владельцам, поскольку нет никаких доказательств, что они им принадлежали до кражи. Созданный сайт и его банк данных будут, в частности, способствовать и установлению истинных владельцев найденных объектов религиозного искусства.

РИА "Новости"