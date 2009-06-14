18 человек отравились в музыкально-драматическом театре

17:54, 14 июня 2009
Общество
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Сообщение из Ровно

В инфекционное отделение Ровенской центральной городской больницы с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция» госпитализированы 18 человек, которые 12 июня праздновали день рождения в помещении областного музыкально-драматичного театра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, состояние здоровья госпитализированных - средней степени тяжести.

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