18 человек отравились в музыкально-драматическом театре

В инфекционное отделение Ровенской центральной городской больницы с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция» госпитализированы 18 человек, которые 12 июня праздновали день рождения в помещении областного музыкально-драматичного театра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, состояние здоровья госпитализированных - средней степени тяжести.