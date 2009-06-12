Львов – лучший город для жизни в Украине

12 июня журнал «Фокус» представил третий ежегодный рейтинг «55 лучших городов для жизни в Украине». Победителем рейтинга-2009 стал Львов. Об этом информирует пресс-служба Львовского городского совета.

Первую позицию Львову обеспечили высокие показатели по всем критериям. Особенно высоко эксперты оценили деловой и образовательный потенциал Львова, а также уровень культурных мероприятий и туристическую привлекательность. По двум последним критериям Львов набрал максимальное количество баллов, отмечается в сообщении пресс-службы.

В рейтинге принимали участие 70 городов, из которых были отобраны 55 лучших. Первая десятка лидеров выглядит так: Львов, Киев, Ивано-Франковск, Черновцы, Ялта, Харьков, Одесса, Ильичевск, Симферополь и Севастополь.

Редакция с помощью экспертов оценивала каждый город по 55-бальной системе по 14 критериям. В этом году «Фокус» пристальнее оценивал деловой и финансовый потенциал участников, поскольку кризисный год сместил приоритеты в сторону экономики. Также изменились критерии оценки жилищно-коммунальных услуг. Вместо средней платы за коммунальные услуги (прошлогоднего критерия) «Фокус» оценивал уровень обеспечения ими.

Согласно выводу главного редактора журнала «Фокус» Михаила ГЛАДКОГО, «в 2007 и 2008 годах первые места рейтинга занимали небольшие города, население которых не превышает полмиллиона. Статистика в этом году показала, что города, которые находятся вблизи больших, переживают экономические трудности легче: у них высокий запас финансовой прочности, больше возможностей с точки зрения рынка труда».