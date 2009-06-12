Межбанковский доллар дорожает

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,6125/7,6315, к 11:00 сузился спрэд - 7,6155/7,6290, а к 12:00 цены выросли - 7,6360/7,6505 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня в Российской Федерации празднуют День России, в связи с этим торги по рублю возможны только на ТОМ’е.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4066/1,4068, продолжая изменяться в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6925/10,7260, к 11:00 цены ушли вверх - 10,7080/10,7365 и к 12:00 достигли значений 10,7240/10,7465.