Адвокат Пукача вернул себе адвокатское свидетельство

Донецкий апелляционный административный суд отменил решение квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Донецкой области об аннулировании адвокатского свидетельства Сергея ОСЫКИ – защитника генерала милиции Алексея ПУКАЧА, подозреваемого в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом УНИАН сообщил сам адвокат С.ОСЫКА.

Как сообщал УНИАН, решением от 14 ноября в 2007 г. Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Донецкой области аннулировала свидетельство С.ОСЫКИ о праве на занятие адвокатской деятельностью. Как отмечалось в решении дисциплинарной комиссии, такие санкции к адвокату были применены после того, как он на судебном заседании при рассмотрении апелляционной жалобы на решение райсуда по гражданскому делу по его иску о защите чести и достоинства заявил отвод состава суда по поводу того, что председатель по делу получил от ответчика взятку. При этом С.ОСЫКА сообщил, что имеет информацию о заранее принятом судебном решении, действия судей назвал в судебном заседании «цирком», а судей – «взяточниками».

Эти заявления адвоката квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры признала оскорбительными для суда и нарушающими Закон Украины «Об адвокатуре» и Правила адвокатской этики. Это и стало основанием для лишения С.ОСЫКИ адвокатского свидетельства.

Адвокат не согласился с таким решением КДКА и подал иск в суд, в котором просил отменить соответствующее решение об аннулировании свидетельства и признать незаконными действия квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

С.ОСЫКА сообщил, что 5 августа в 2008 г. Донецким апелляционным административным судом было принято окончательное решение по указанному спору, который продолжался на протяжении года. Суд признал немотивированным, противоправным и отменил решение квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Донецкой области об аннулировании адвокатского свидетельства С.ОСЫКИ.

В постановлении суда отмечается, что при принятии решения об аннулировании свидетельства адвоката квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры не учла то, что во время судебного заседания С.ОСЫКА сделал заявление об отводе суда и высказал свои предположения по поводу действий отдельных судей как сторона по делу, а не защитник. Как отметил суд, заявляя отвод судьям, С.ОСЫКА лишь пользовался своими процессуальными правами и не исполнял профессиональные обязанности адвоката.

По словам С.ОСЫКИ, в мотивировочной части постановления от 5 августа 2008 г. суд отметил, что областная квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры не имеет полномочий на вмешательство в деятельность адвоката, которая не связана с исполнением им своих профессиональных обязанностей.

Это решение, по мнению адвоката, может быть революционным прецедентом в будущих отношениях адвокатов с региональными дисциплинарными комиссиями адвокатуры.

На вопрос о последующих намерениях С.ОСЫКА ответил, что приступил к выполнению своих профессиональных обязанностей и сейчас не намерен взимать моральный вред или материальный ущерб с квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Донецкой области по поводу их незаконных действий и принятия незаконного решения, в результате чего он долго не имел возможности заниматься адвокатской деятельностью. Несмотря на возникшую ситуацию, сказал С.ОСЫКА, он с уважением относится к членам квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Донецкой области.