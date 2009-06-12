Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,61 грн./долл., продают – по 7,66 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара почти не изменился по сравнению с 11 июня.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,58-7,645 грн./долл., по продаже – 7,645-7,69 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки/продажи евро в украинских банках незначительно понизился по сравнению с 11 июня и составляет 10,61/10,79 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,45-10,70 грн./евро, по продаже – в пределах 10,73-10,85 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня немного повысился по сравнению с 11 июня и составляет в среднем 0,2342 грн./рубль, продажи – понизился на 0,6%, до 0,2508 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,195-0,242 грн./рубль, по продаже – 0,245-0,27 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,62 грн./долл., продают – по 7,65 грн./долл. (курс почти не изменился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,66 грн./евро, продажи – 10,81 грн./евро (курс незначительно изменился со вчерашнего дня).

Курс покупки российского рубля в киевских банках незначительно понизился по сравнению с 11 июня и составляет в среднем 0,2320 грн./рубль, продажи – понизился на 0,7% - до 0,2530 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,60/7,66 грн., евро – 10,60/10,80 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,55/7,70 грн., евро – 10,40/10,95 грн., рубль – 0,20/0,25 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,61/7,65 грн., евро – 10,69/10,79 грн., рубль – 0,235/0,25 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 12 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,6103, к евро – 10,630828, к российскому рублю – 0,24619.