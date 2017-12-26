В МИДе подтвердили гибель украинской туристки в Индии

В Министерстве иностранных дел Украины (МИД) подтвердили гибель украинки на севере Индии в результате дорожно-транспортного происшествия.

Читайте такжеВ Индии в аварии погибла украинка - СМИ (видео)Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

«Согласно информации полиции города Матхура, 25 декабря на пути Канпур-Дели произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух граждан Украины. В результате аварии легкового автомобиля одна из гражданок Украины погибла. Другая получила незначительные травмы и находится в больнице города Матхура. Состояние ее здоровья, по словам врачей, удовлетворительное», - сказал Кирилич.

«Консульские сотрудники поддерживают контакт с руководством полиции города Матхура и пострадавшей гражданкой. На данный момент идет подготовка документов о смерти погибшей гражданки Украины, что даст право на перевозку её тела в Украину», - сказал Кирилич.

Как сказал представитель МИД, согласно предварительной информации, обе украинки находились в Индии на основании туристической визы.