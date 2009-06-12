Китайцы начали подделывать индийские лекарства?

Нигерийские власти изъяли крупную партию таблеток для лечения малярии с пометкой "Сделано в Индии", но выпущенных в КНР, сообщило в среду министерство здравоохранения Индии.

Поддельных препаратов достаточно для 642 тысячи взрослых людей, говорится в сообщении министерства.

Факт поставки под видом индийских поддельных медицинских препаратов встревожил Нью-Дели, так как фармацевтический экспорт является одной из важнейших статей индийского экспорта.

Посольство Индии в КНР выразило протест в связи с попытками недобросовестных китайских производителей очернить репутацию индийских фармацевтических компаний.

Одновременно в африканских странах была запущена информационная кампания, цель которой - доказать безопасность индийских лекарств.

Индийские власти, говорится в сообщении, продолжают борьбу с нелегальными производителями лекарств внутри страны и делает это успешно.

"Проверки в последние четыре-пять лет показали, что около 0,3-0,4% образцов из примерно 40 тысяч проб попадают в категорию фальшивых", - цитирует заявление Минздрава РИА "Новости".