Таможенники изъяли уникальную коллекцию монет и медалей

Уникальную коллекцию монет и предметов, представляющих историческую ценность, изъяли ровенские таможенники на украинско-белорусской границе у пассажира поезда «Санкт-Петербург – Львов».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Ровенской таможни, владелец коллекции, гражданин Украины, который живет в Черновцах, не задекларировал должным образом предметы, которые относятся к обязательному декларированию и пытался скрыть от таможенного контроля альбомы с монетами, коробки с наградами, боны и другие ценности.

В перечне изъятого более ста серебряных монет Российской империи и Европы XVII-XX вв., серебряные юбилейные монеты Советского Союза и Украины, золотые монеты Украины и Австралии, монеты – дукачи, жетоны разных периодов; свыше 70 наград - крестов и медалей конца XIX-XX вв., награды и отличия Российской империи и Европы периода Первой мировой войны, современных государственных наград Минобороны, ГНА, МВД Украины и даже нагрудный знак ”Почетный таможенник Украины».

В своих объяснениях мужчина сообщил таможенникам, что предметы были приобретены им в Санкт-Петербурге в клубе коллекционеров и на “блошиных рынках” для себя, в коллекцию, но общий вид подборки и проставленные в альбомах с монетами и наградами цены свидетельствуют о противоположном.

Таможенниками составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам статьи 340 Таможенного кодекса Украины, ответственность по которой предусмотрена в виде штрафа от ста до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или конфискацию.