Ежегодно на мех забивают свыше двух миллионов собак и кошек

Еврокомиссия намерена внести в начале будущей недели на рассмотрение стран-членов Евросоюза предложение о введении в границах этой региональной организации полного запрета на торговлю мехом собак и кошек.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Еврокомиссии, исполнительная власть ЕС предложит также европейским государствам создать систему обмена информацией по выявлению и пресечению практики торговли собачьим и кошачьим мехом, которые зачастую предлагаются производителям одежды под видом синтетического меха или меха диких животных.

К настоящему времени пять стран ЕС - Дания, Греция, Эстония, Италия и Франция - приняли меры для запрета торговли на своей территории мехом собак и кошек. Ряд государств ЕС, в первую очередь Бельгия, уже ввели в одностороннем порядке запрет на импорт одежды и обуви из собачьего и кошачьего меха.

По данным бельгийских обществ защиты животных, ежегодно в государствах Азии забивают свыше двух миллионов кошек и собак с целью использования их меха в промышленных целях.

РИА "Новости"