В Днепре зажгли огни главной елки города (фото)

Днепр готов к новогодним торжествам. 23 декабря на площади Героев Майдана в центре города, открыли новогодний городок. Огни главной елки Днепра вместе с горожанами зажег мэр Борис Филатов.

В праздничный вечер днепряне и гости города получили также грандиозный подарок от городского председателя. На большой сцене выступила популярная украинская группа ТИК.

«Мы подготовили немало сюрпризов для горожан на новогодние праздники. Будут и диджеи и аниматоры. Кроме того, в этом году Днепр, как город, который стремится к европейским ценностям, впервые будет так масштабно праздновать католическое Рождество. На эти зимние праздники мы обеспечим всем прекрасное новогоднее настроение», – отметил Борис Филатов.

Главная новогодняя красавица Днепра высотой 26 метров. Она является одной из самых высоких в Украине. Искусственные ветви украшают более 150 светодиодных игрушек и гирлянд, способных создать более 150 различных комбинаций подсветки. Их общая протяженность – более 5 км.

Возле елки работает новогодний городок со сказочными героями и вкусностями. Праздничную иллюминацию установлено, в частности, и на проспекте Дмитрия Яворницкого. Главную улицу города украсили 15 км гирлянд.

А уже в понедельник, 25 декабря, Днепр, вместе со всем западным миром будет отмечать католическое Рождество. На площади Героев Майдана устроят масштабное празднование. Будет и благотворительная составляющая – сбор подарков для детей участников АТО и погибших воинов.

В целом во время новогодних каникул в Днепре пройдет 140 праздничных мероприятий. Днепрян и гостей города будут развлекать аниматоры. Также все желающие смогут присоединиться к конкурсам и разнообразным весельям. Так, в новогоднюю ночь – с 31 декабря на 1 января, на центральной площади будут выступать DJ Малевич и кавер-группы. 6 января днем здесь можно будет посмотреть детские спектакли, а вечером на большой сцене выступят Олег Скрипка и Le Grand Orchestra.