Курсы валют в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,62 грн./долл., продают – по 7,66 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара почти не изменился по сравнению с 10 июня.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,58-7,645 грн./долл., по продаже – 7,645-7,69 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки/продажи евро в украинских банках немного понизился по сравнению с 10 июня и составляет 10,62/10,79 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,49-10,70 грн./евро, по продаже – в пределах 10,73-10,87 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня повысился на 0,7% по сравнению с 10 июня и составляет в среднем 0,2333 грн./рубль, продажи – незначительно понизился, до 0,2527 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,2445 грн./рубль, по продаже – 0,24-0,28 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,62 грн./долл., продают – по 7,66 грн./долл. (курс почти не изменился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,65 грн./евро, продажи – 10,79 грн./евро (курс незначительно изменился со вчерашнего дня).

Курс покупки/продажи российского рубля в киевских банках почти не изменился по сравнению с 10 июня и составляет в среднем 0,2313 грн./рубль, продажи – 0,2551 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,60/7,66 грн., евро – 10,60/10,80 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,55/7,70 грн., евро – 10,50/11,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,60/7,66 грн., евро – 10,70/10,78 грн., рубль – 0,235/0,245 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 11 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,61, к евро – 10,731622, к российскому рублю – 0,24606.