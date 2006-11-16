Публичное извинение от имени государства - фантастика или закон?

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины (о публичных извинениях от имени государства).

Как передает корреспондент УНИАН, "за" проголосовало 355 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Этим законопроектом предусматривается внесение новой статьи в УПК Украине, которая устанавливает конкретную форму ответственности государства - публичные извинения - за нарушение прав и свобод человека и гражданина в результате неправомерных действий или бездеятельности органов дознания и досудебного следствия.

Также ВР приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины (относительно вручения копии постановления о возбуждении уголовного дела).

"За" проголосовали 373 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Сейчас в законодательстве не определена обязанность государственного органа, должностного или служебного лица о вручении копии постановления лицу, против которого возбуждено уголовное дело. Отсутствие вышеуказанной обязанности, по словам авторов законопроекта, нивелирует предусмотренное законом право личности обжаловать в суде постановление о возбуждении уголовного дела, поскольку отсутствие копии документа, подлежащего обжалованию, создает неоправданные сложности при подготовке жалобы.