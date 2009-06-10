Суд принял решение в деле об охотничьих угодьях под Севастополем

Севастопольский городской совет в судебном порядке доказал законность своего решения от 8 апреля 2008 года о предоставлении субъектам хозяйствования в пользование около 19 тысяч гектаров охотничьих угодий, расположенных на подведомственной горсовету территории.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом заявила журналистам в Севастополе заведующая юридическим отделом горсовета Елена БЛИЗНЮК. (Как сообщал УНИАН, в прошлом году руководством городской госадминистрации неоднократно подчеркивалось о незаконности решений горсовета № 4028 и № 4029 от 08.04.2008 о предоставлении ООО «Орлиновское охотничье хозяйство» и ООО «Кордон Мекензи» в пользование охотничьих угодий, расположенных на подведомственной Севастопольскому городскому совету территории. Городской администрацией также был подан соответствующий судебный иск).

По словам Е.БЛИЗНЮК, «к участию в деле были привлечены Государственный комитет лесного хозяйства Украины, Министерство охраны окружающей природной среды и ГП «Севастопольское лесоохотничье хозяйство». В результате, сказала она, Хозяйственным судом Киева установлено, что решения горсовета о предоставлении ООО «Орлиновское охотничье хозяйство» и о предоставлении ООО «Кордон Мекензи» в пользование охотничьих угодий, расположенных на подведомственной Севастопольскому городскому совету территории, «были правомерны, и администрация города не имела права на иск о якобы незаконном решении».

Как утверждает руководитель отдела, судом было также установлено, что «этими решениями не передавались земельные участки, речь шла только о передаче в пользование охотугодий, то есть участки суши, где находятся животные и птицы, которые могут быть использованы для охоты. Все собственники же и пользователи земли в пределах этих охотугодий как существовали, так и существуют, и их правовой статус не менялся».

Кроме того, по словам Е.БЛИЗНЮК, «Киевский апелляционный хозяйственный суд своим решением, вынесенным в конце минувшей недели, в полном объёме отказал в удовлетворении жалобы администрации на решение суда первой инстанции, то есть Хозяйственного суда Киева, тем самым ещё раз подтвердив правоту Севастопольского городского совета».

Горсовет, как сказала юрист, «никогда не сомневался в подобном решении суда, и даже не дожидаясь его решения, подал иск о признании недостоверной информации, распространённой главой администрацией Сергеем КУНИЦЫНЫМ о нарушении законности принятым решением по охотугодиям».