Звезда "50 оттенков серого" закрутила роман с лидером группы Coldplay

Слухи о романе Дакоты Джонсон и Криса Мартина впервые появились, когда их застали вместе на концерте Ника Кейва в Израиле. Позже парочку видели в ресторане, хотя пара не спешит показывать чувства на публике, пишет 24tv.

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Позже западные СМИ сообщали, что звезды встречаются и сильно увлечены друг другом. И даже отправились вместе отдыхать в Израиль.

19 декабря папарацци "поймали" пару в парижском аэропорту Шарль-де-Голль. Звезды приехали туда на одном автомобиле, но отправились на вылет отдельно.

Крис старательно прятался от папарацци за темными очками. По сообщениям инсайдеров, пара провела в Париже несколько дней, и сейчас их роман в самом разгаре: Джонсон приезжает в разные города мира на концерты любимого, а Крис присылает Дакоте свои новые песни, чтобы узнать ее мнение.