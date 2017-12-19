В Харькове строительство новых станций метро начнется в 2018 году - Кернес

Строительство новых станций метрополитена в Харькове планируется начать в 2018 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 19 декабря, заявил мэр Харькова Геннадий Кернес на совместной пресс-конференции с директором представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Аджунером после подписания соглашения о поддержке проекта «Продолжение метрополитена в г. Харькове» между городским советом и ЕБРР.

По словам Кернеса, строительство новых станций метро должно начаться в 2018 году, однако перед началом работ городу придется расселить жителей частного сектора, чьи дома должны быть снесены.

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«Все жилые объекты будут расселены. Собственность мы планируем выкупать у граждан», - сказал Кернес, добавив, что рынок, который расположен на улице Одесской, в зону реконструкции не попадает, поэтому его оставят.

При этом мэр Харькова не назвал точное количество семей или домов, которые планируют расселить.

Кернес подчеркнул, что строительство может завершиться примерно через четыре года. Город, согласно договору, должен выплатить 50% кредита и профинансировать его обслуживание - в среднем процентная ставка составит 1,5%. Вторую половину кредита компенсирует государство.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря представители Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка с участием президента Украины Петра Порошенко подписали соглашение о финансировании инвестиционного проекта для харьковского метрополитена. Таким образом, Харьков получил государственные гарантии на получение кредитных ресурсов в сумме 320 млн евро на строительство двух новых станций - «Державинская» и «Одесская», строительство Алексеевского электродепо и на закупку 85 вагонов подвижного состава.