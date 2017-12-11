ЕБРР и ЕИБ предоставят 320 миллионов евро на расширение метрополитена в Харькове

Крупнейший международный инвестор в Украине, Европейский банк реконструкции и развития, предоставляет суверенный кредит на 160 млн евро на расширение метрополитена в Харькове, при этом финансирование ЕБРР будет дополнено кредитом Европейского инвестиционного банка такого же размера.

Читайте такжеХарьков переходит на единый электронный билет в транспорте (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЕБРР, по информации которой, кредит ЕБРР будет предоставлен сроком на 18 лет для строительства двух новых станций метро и вагонного депо, а также для приобретения нового подвижного состава.

Проект предполагает удлинение линии метро на 3,5 км, строительство новых станций «Державинская» и «Одесская» и поможет активизировать сообщение с жилым районом, в котором проживают около 160 тыс. харьковчан.

Все контракты, финансируемые ЕБРР в данном проекте, будут заключаться путем открытых тендеров со строгим соблюдением принципов и правил закупок банка.

Технико-экономическое обоснование для проекта выполнялось с использованием грантовых средств, предоставленных правительством Японии.

Справка УНИАН. ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала своей деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению средств на сумму почти 11,6 млрд евро в рамках 383 проектов.