В Житомире в День святого Николая почти 400 детей посмотрели театральное представление (фото)

Сегодня в Житомире ко Дню святого Николая около 400 детей льготных категорий посмотрели театральное представление. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, праздник состоялся 19 декабря в Житомирской областной филармонии им. С. Рихтера.

Около 400 детей со всей области просмотрели театральное представление «Святой Николай, к нам в гости пожалуй!».

От власти детей с новогодними праздниками поздравила начальник управления семьи, молодежи и спорта Житомирской облгосадминистрации Светлана Гресь.

После представления все дети получили сладкие подарки.

Как сообщал УНИАН, во всех районах и городах Житомирской области ко Дню святого Николая, новогодних и рождественских праздников пройдут концерты, обрядовые представления, театральные постановки для детей, прочее.