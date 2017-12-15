В Житомире отметили 110-летие основания областного объединения Всеукраинского общества «Просвита» им. Т. Шевченко. Как передает корреспондент УНИАН, торжества по этому случаю состоялись сегодня в Житомирской областной филармонии им. С.Рихтера.

Перед началом мероприятия гости ознакомились с выставкой книг авторов-просвитян и архивных документов о житомирской «Просвите».

Празднование началось просмотром фильма.

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Об истории организации рассказал ее руководитель, журналист Святослав Васильчук. По его словам, в состав общества входят преподаватели высших учебных заведений региона, учителя, журналисты, врачи, служащие, культурно-художественные деятели.

Далее состоялась церемония награждения лучших активистов областного «Просвиты» отличиями Житомирского областного совета и Житомирской облгосадминистрации, которую провели заместитель председателя Житомирской ОГА Ярослав Лагута и заместитель председателя Житомирского областного совета Максим Виливчук.

Как прозвучало на торжествах, уже в следующем году в Житомире планируется установка аннотационной доски на здании по улице Михайловской, 15, где в 1907-1912 годах действовало общество «Просвита» им.Т.Шевченко.