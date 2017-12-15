В Черкасской области задержали агента российских спецслужб, завербованного 21 год назад

Сотрудники СБУ задержали в Черкасской области агента Службы внешней разведки Российской Федерации.

Читайте такжеВ Киеве на 12 лет осудили агента российских спецслужбКак говорится в сообщении на сайте СБУ, оперативники спецслужбы установили, что уроженец Самары (РФ), который долгое время проживал на территории Черкасской области и получил украинское гражданство, был завербован еще в 1996 году Службой внешней разведки РФ.

«С началом российской агрессии кураторы поставили агенту задачу стать участником общественно-политических структур патриотического направления. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что злоумышленник осуществлял подрывную деятельность в Киеве и Черкасском регионе. Полученную информацию агент передавал российским спецслужбам», - отметили в СБУ.

Кроме того, с началом боевых действий на востоке Украины он также вербовал наемников для участия в боевых действиях на стороне террористических организаций «Д/ЛНР».

Сотрудники контрразведки СБУ задержали агента в ходе спецоперации. При обыске по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили мобильные устройства с контактами кураторов и компьютерную технику с доказательствами передачи информации спецслужбам РФ.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса ("государственная измена"). Продолжается досудебное следствие.