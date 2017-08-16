Сотрудница СБУ шпионила для российской ФСБ

В Херсоне оперативники Управления внутренней безопасности СБУ разоблачили сотрудницу херсонского Управления СБУ в сотрудничестве с ФСБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что правоохранители установили, что женщина передавала представителю российских спецслужб служебную информацию с ограниченным доступом.

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«Сотрудник СБУ, который согласился работать на врага, не избежит справедливого наказания», ‒ подчеркнул Глава СБ Украины Василий Грицак.

Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Задержанной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.

Как сообщал УНИАН ранее, агента спецслужб Российской Федерации, который пытался получить секретную документацию в военной сфере и завербовать представителя Министерства обороны, задержала в Киеве Служба безопасности Украины.