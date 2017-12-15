В аэропорту "Борисполь" сыграли первую свадьбу (видео)

Свадьба ближе к небу: в международном аэропорту "Борисполь" теперь женят молодоженов. Сегодня там состоялась первая в истории свадьба.

Как говорится в сюжете ТСН, кому из шести пар, которые участвовали в конкурсе, предоставить право вступать в брак первыми в международном аэропорту, выбирали долго. Наконец, сегодняшним молодоженам - Максиму и Юлии - сообщили о предоставленную возможность только во вторник, 12 декабря.

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После церемонии бракосочетания, молодоженов ждет праздничная фотосессия на аэродроме вместе с самолетами.

Жениться в аэропорту теперь могут все, оплатить нужно только выездную церемонию. После этой церемонии еще три пары выразили желание пожениться в "Борисполе".