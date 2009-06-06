Синоптики обещают 30-градусную жару
13:22, 06 июня 2009Общество
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Погода на 7 июня
Завтра, 7 июня, дневной воздух в Украине прогреется до 31° тепла.
Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, на территории страны преимущественно без осадков, лишь в западных, северных и Винницкой областях ожидаются кратковременные дожди, грозы.
Температура ночью составит 11-16°, на севере Левобережья местами 5-10° тепла; днем 26-31°, на юге и в центре к 34°, в западных областях местами 23-25°.
В Киеве и Киевской области ночью без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, гроза.
Температура ночью по области 11-16°, днем 26-31°; в Киеве ночью 13-15°, днем 28-30°.
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