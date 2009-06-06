Синоптики обещают 30-градусную жару

Завтра, 7 июня, дневной воздух в Украине прогреется до 31° тепла.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, на территории страны преимущественно без осадков, лишь в западных, северных и Винницкой областях ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Температура ночью составит 11-16°, на севере Левобережья местами 5-10° тепла; днем 26-31°, на юге и в центре к 34°, в западных областях местами 23-25°.

В Киеве и Киевской области ночью без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью по области 11-16°, днем 26-31°; в Киеве ночью 13-15°, днем 28-30°.