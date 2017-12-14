Закарпатское Эльдорадо: журналисты рассказали о жизни приграничного села, населенного контрабандистами и заробитчанами

Небольшое село Нижняя Апша в Закарпатье на границе с Румынией выглядит как элитный коттеджный поселок под Киевом, застроенный шикарными особняками. Как пишет издание "Новое время", все это достигается благодаря предприимчивости местных людей, которые строят себе дворцы за счет заробитчанства и контрабанды.

В селе согласно переписи живет 3,8 тыс. человек, почти 98 % - этнические румыны. При этом не смотря на множество роскошных домов, людей на улицах мало: все трудоспособное население - на заработках. Причем это очень разные заработки - от строительных работ в дальнем и ближнем зарубежье до особой “работы” на самой границе.

В основном жители села ездят на заработки в Россию. Но почти каждый второй трудится в Европе - в Чехии, Венгрии, Италии.

“Там и зарабатывают деньги на красивые дома”, - отмечает местный житель Василий Йовди.

Работа № 1 для апшинцев - это все, что связано со строительством. Некоторые местные бригады умудряются добираться даже до Канады, работая там на стройках по найму. Но есть среди местных и те, кто специализируется на сельскохозяйственных работах, - такие убирают урожай в России: в Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях РФ.

При этом заработки жителей Нижней Апши не всегда легальны. Так, один житель села на правах анонимности признался, что его соседи до сих пор изготавливают крупными партиями поддельный закарпатский коньяк.

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Кроме того, местный житель по секрету рассказал, что в селе производят “румынскую” мебель, а также кофе, который продают на рынок под известными марками.

А еще апшинцев кормит граница. Но рассказывать об этом никто из них не хочет даже на условиях анонимности.

Кроме того, еще до недавнего времени в селе работали цеха по выпуску джинсов и ремней. И все это тоже было подделками популярных мировых брендов.

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