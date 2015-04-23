В Ивано-Франковской области переименовали село Межгорье - жители не хотят ассоциаций с Януковичем

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на сессии депутаты облсовета поддержали пожелания общины села и приняли решение о переименовании села Межгорье Галичского района на Межигорцы.

«Крестьяне считают, что их теперь негативно ассоциируют с бывшей резиденцией Януковича», - сказал на сессии докладчик.

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Депутаты также переименовали Межгорский сельский совет Галичского района в Межигорицкий сельский совет.

Справка УНИАН. В конце февраля 2014 года после побега из Украины экс-президента Виктора Януковича, которому предшествовали многотысячные акции гражданского протеста против коррумпированного режима и кровопролитные столкновения между активистами и силовиками, резиденция «Межигорье» под Киевом, которая принадлежала ему, стала открытой для всех желающих. 23 февраля 2014 года Верховная Рада вернула «Межигорье» в государственную собственность.