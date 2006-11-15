Из частного магазина похитили золота на 400 тысяч
19:42, 15 ноября 2006Общество
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В городе Ахтырка Сумской области из магазина частного предпринимателя неизвестные злоумышленники похитили золотые изделия. Общая сумма убытка составляет 400 тыс. грн.
Как сообщили УНИАН в ЦОС УМВД Украины в Сумской области, воры проникли в помещение ночью, сломав решетки и разбив окна. В ходе проверки было установлено, что помещение магазина было без сигнализации. Сейчас проводятся розыскные мероприятия.
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