Медведев отметил, что шампанское открывать еще слишком рано

Финансовый кризис приведет к переформатированию мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в рамках Петербургского Международного экономического форума сказал Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

«Нынешний кризис, несомненно, приведет к переформатированию мира. Я думаю, что это для всех присутствующих здесь очевидно», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

По его мнению, в результате сменятся лидеры экономического развития, модели поведения в экономической сфере, модели функционирования экономических рынков.

Он добавил, что в новой модели, которая будет создана в ближайшее годы, еще придется пройти испытание на прочность и доказать свою эффективность.

«Любой кризис - это разочарование, но любой кризис не должен подвергать сомнению саму ценность свободы и востребованную современным человечеством демократические культурные и экономические ценности, которые рождались в очень сложной борьбе и всеми нами завоевывались на протяжении столетий», - сказал Президент РФ.

Он добавил, что на тех, кто принимает решения, лежит ответственность, чтобы сделать глобальную экономику более здоровой и устойчивой, менее уязвимой к глобальным рискам.

Д.МЕДВЕДЕВ также считает, что о прохождении дна мирового финансового кризиса говорить преждевременно, несмотря на то, что на основных финансовых рынках мира стали наблюдаться симптомы оживления, что дало основание ряду аналитиков говорить о том, что дно кризиса достигнуто.

«На мой взгляд, шампанское открывать еще совсем рано", - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

Он добавил, что по оценке экспертов, экономика находится на пике кризиса, посередине самой глубокой рецессии.