Ющенко повысил Донецкую область в статусе

Начальник УСБУ в Донецкой обл. автоматически будет заместителем председателя СБУ.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ «О внесении изменений в Указ Президента Украины от 23 мая 2005 года №841».

Об этом сообщает официальное интернет-представительство главы государства.

Указанным документом в Указе от 23 мая 2005 года № 841 «О количестве заместителей Председателя Службы безопасности Украины» (с изменением, внесенным Указом от 26 июля 2006 года № 647) слово «пять» заменено словом «шесть».

Кроме того, Указ дополнен словами «заместителя и заместителя председателя Службы безопасности Украины – начальника Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области».