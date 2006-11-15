Ющенко повысил Донецкую область в статусе
18:40, 15 ноября 2006Общество
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Можно ли распространить подход на другие должности
Начальник УСБУ в Донецкой обл. автоматически будет заместителем председателя СБУ.
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ «О внесении изменений в Указ Президента Украины от 23 мая 2005 года №841».
Об этом сообщает официальное интернет-представительство главы государства.
Указанным документом в Указе от 23 мая 2005 года № 841 «О количестве заместителей Председателя Службы безопасности Украины» (с изменением, внесенным Указом от 26 июля 2006 года № 647) слово «пять» заменено словом «шесть».
Кроме того, Указ дополнен словами «заместителя и заместителя председателя Службы безопасности Украины – начальника Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области».
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