Медведев сравнил выход из кризиса с тремя буквами

Мировая экономика будет выходить из кризиса по одной из трех моделей, которые можно сравнить с буквами V, W и L. Об этом в интервью газете "Коммерсант" рассказал президент России Дмитрий Медведев.

По словам президента РФ, V-модель заключается в том, что мир будет выходить из кризиса резко, так же, как в него попал. W-модель предполагает после периода восстановления еще один спад. Если же экономика будет развиваться по L-модели, то тогда выход из кризиса займет много времени и будет постепенным. Медведев не уточнил, по какой из этих трех моделей, по его мнению, будет проходить процесс выхода из кризиса.

Президент РФ подчеркнул, что не поддерживает тех экспертов, которые считают, что дно кризиса уже достигнуто. "Если бы от этого зависело реальное положение дел, я готов был бы подписать указ о том, что дно кризиса достигнуто, мы на нем стоим", - пошутил Дмитрий Медведев.

Президент РФ также отметил, что глобальный финансовый кризис оказался более масштабным, чем это предполагали экономисты во всем мире. Тем не менее, сейчас ситуация в мировой экономике лучше, чем прогнозировалось в конце прошлого года и начале 2009 года.

Лента.ру