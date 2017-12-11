Во Львове без воды остались 100 тысяч жителей: люди носили снег в квартиры

Сто тысяч жителей Львова без воды оставила авария на магистральном водопроводе. Ремонтные работы там растянулись на все выходные. Подвозить воду к жителям машинами начали только на второй день после исчезновения ее в кранах. Людям пришлось даже носить ведрами снег и растапливать его в квартирах. Об этом сообщает ТСН.

Воду в Лычаковском районе Львова прекратили поставлять еще в пятницу. Водопровод, на котором произошла авария, - длиной в семьдесят километров, поэтому участок, где прорвало трубу, искали целую ночь. Нашли в поле за двадцать километров от Львова. Отремонтировали водопровод за несколько часов, а спускали воду из трубы круглые сутки.

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По словам начальника отдела связей с общественностью ЛКП "Львовводоканал" Ульяны Горбатой, почти 50 километров пришлось опустошить, чтобы работники смогли выполнить сварочные работы. Еще почти сутки надо было ждать, чтобы наполнить водопровод. Во Львовводоканале пообещали, что вода сегодня утром появится в домах. Однако также предупредили. что употреблять воду можно будет только через определенное время.

Как сообщал УНИАН, в Киеве бульвар Верховной Рады залило кипятком из-за прорыва теплосети.