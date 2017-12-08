Во Львове устроили тест на человечность (видео)

Тест на человечность провели во Львове патрульные полицейские. Они пригласили двух актеров, которые имитировали ссору просто в центре, а сами следили за реакцией прохожих.

В нескольких метрах от мэрии актер-человек якобы физически заставлял непослушную подругу идти, куда он хочет, говорится в сюжете ТСН.

Большинство прохожих в людном городе наблюдали молча или делали вид, что не видят и их это не касается. Когда же кто-то вмешивался, то чтобы псевдонарушителю не досталось на орехи от спасителей девушки, в ситуацию вмешивались копы.

Читайте такжеВ Киеве прошел марш за права женщин (фоторепортаж)

"Если бы кто-то дал по шапке, то я бы, в принципе, понял этого человека, и это было бы логично", - признался студент Даниил Шепинько, который принимал участие в эксперименте.

Люди, которые не обратили внимание на сварливого парня и перепуганную девушку, объясняют, что не желают вмешиваться в чужую жизнь или же просто заняты. "Мы не поняли, в чем дело, мы не смотрим – мы наслаждаемся архитектурой Львова. Знаете, в чужой стране не каждый кинется с какой-то реакцией звонить", - пояснили туристы из Беларуси.

С равнодушными украинцами копы проводили профилактические беседы и вручали листовки с советами, что делать свидетелям и жертвам насилия.