Молния ударила трех человек на автобусной остановке

Вчера в Полтавской области в Лубенскую центральную больницу доставили трех человек, из них одного ребенка, которые пострадали от удара молнии.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды ГУ МЧС в Полтавской области.

По их данным, на автобусной остановке вблизи деревни находились 5 человек. Когда ударила молния, трое из них оказались на земле и потеряли сознание. Остальные двое вызвали "скорую" из райцентра.

Пострадавшие пришли в себя уже в реанимации. Их состояние удовлетворительное, ожогов тела и переломов нет. В течение трех дней они пройдут полное медобследование. Возможно, во время грозы один из находящихся на остановке разговаривал по мобильному телефону, что и могло стать причиной попадания молнии, отметили в МЧС.