В Одессе открылся первый в Украине музей бетона

В Одессе открылся единственный в Украине музей бетона. Как передает корреспондент УНИАН, церемония открытия состоялась 5 декабря на Николаевской дороге, где находится музей.

В настоящее время в музее – 4 экспозиционных зала, в которых размещено более 150 экспонатов: образцы материалов, из которых производится бетон, различные приборы и оборудование, уникальные документы, в том числе, касающиеся археологических раскопок по добыче материала для производства бетона.

По словам директора музея Артема Рудометкина, в первом зале представлены минералы, которые используются в строительстве и соответствующая документация по ним. Второй зал - история комбината, на базе которого открыт музей, третий - кабинет инженера советского времени, где воссоздан антураж той эпохи – обои на стенах, рабочий стол, старый дисковый телефон, пишущая машинка, шкаф с чертежами и пр.

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Четвертый зал посвящен технике и инструментам, которые используются при производстве бетона и строительстве. Например, подвижные макеты подъемных строительных кранов.

В числе представленных раритетов – австрийская рулетка 1890 года (в рабочем состоянии) и журнал записей 1938 года.

Как отметил Рудометкин, экспонаты собирали в течение полугода по всей Украине, в частности, они выкупались на аукционах, приобретались через Интернет, на тематических выставках.

«Бетон – универсальный материал, из которого можно создать практически все – от миниатюрной статуэтки – до садовой мебели и высотного дома», - отметил директор музея.

По его словам, экспозиция музея должна быть интересной подросткам, молодежи, студентам профильных вузов – будущим архитекторам, строителям.

Рудометкин подчеркнул, что данный музей, который является единственным такого плана в СНГ, работает бесплатно. Коллекция, многие экспонаты которой сейчас можно увидеть только в книгах и в сети Интернет, постоянно пополняется.

Ранее в Вашингтоне открыли музей Библии.