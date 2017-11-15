Модно и гламурно: в Вашингтоне открыли музей Библии (видео)

Расположенный в самом сердце Вашингтона, в квартале от Капитолия, музей поставил себе целью доказать: Библия - это модно и гламурно. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Шесть этажей аттракционов на любой вкус. На каждом шагу здесь - хайтек, плазмы, квесты, раскраски, интервью. Также можно увидеть разрисованные вручную издания эпохи Возрождения. Еще в музее показывают как раньше работали первые принтеры. Вход в музей бесплатный.

Однако бюджет ненамного меньше половины бюджета Киева.

«В 500 млн долларов нам обошлась покупка сооружения и реновация», - говорит директор музея.

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