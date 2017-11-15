Модно и гламурно: в Вашингтоне открыли музей Библии (видео)
13:40, 15 ноября 2017Мир
220 0
В музее целых шесть этажей аттракционов на любой вкус.
Біблія – це модно і гламурно: у Вашингтоні відкрили музей найпопулярнішої в історії книги
Расположенный в самом сердце Вашингтона, в квартале от Капитолия, музей поставил себе целью доказать: Библия - это модно и гламурно. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Шесть этажей аттракционов на любой вкус. На каждом шагу здесь - хайтек, плазмы, квесты, раскраски, интервью. Также можно увидеть разрисованные вручную издания эпохи Возрождения. Еще в музее показывают как раньше работали первые принтеры. Вход в музей бесплатный.
Однако бюджет ненамного меньше половины бюджета Киева.
«В 500 млн долларов нам обошлась покупка сооружения и реновация», - говорит директор музея.
Читайте такжеВо Франции из музея украли корону с 1800 драгоценными камнями
Ранее в Нью-Йорке представили Барби в хиджабе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter