«Україна молода» обжалует решение суда и моральные качества судьи

Газета «Україна молода» обжалует в апелляционном порядке решение Шевченковского районного суда г. Киева, который удовлетворил гражданские иски Службы безопасности Украины, ее председателя Игоря ДРИЖЧАНОГО и экс-председателя СБУ Владимира РАДЧЕНКО к изданию.

Как говорится в комментарии главного редактора издания Михаила ДОРОШЕНКО, переданном агентству УНИАН, «14 ноября судья Шевченковского районного суда г. Киева Александр ШОСТАК зачитал сторонам в процессе резолютивную часть решения, принятого после слушания дела, продолжавшегося без перерыва, и без согласования со сторонами даже по окончании рабочего дня. В отношении таких действий судьи адвокат газеты «Україна молода» Валентин ВОЛЫНЕЦ заявил решительный протест. К сожалению, это был не единственный случай нарушения судьей ШОСТАКОМ Гражданско-процессуального кодекса Украины и свидетельством предубежденности судьи в отношении ответчика. Начало этому положено еще принятием постановления на предыдущем заседании, на котором по вине суда не присутствовали представители «України молодої», о чем газета сообщала своим читателям».

«Судья ШОСТАК не удовлетворил ни одного ходатайства со стороны ответчиков. В частности, в одном из них речь шла о том, что в спорной публикации были прокомментированы материалы уголовного дела №236 относительно совершения контрабанды изделий из алюминия, которую рассматривает районный суд в Донецке и окончательное решение по этому делу еще не принято. Именно этот случай, подпадающий под норму ст. 201 Гражданско-процессуального кодекса Украины (п. 4, ч. 1), и давал основания ответчику обратиться в Шевченковский районный суд г. Киева с ходатайством остановить производство по делу по искам председателя Службы безопасности Украины И.ДРИЖЧАНОГО, советника премьера, экс-председателя СБУ В.РАДЧЕНКО и иска СБУ к «Україні молодій», отмечается в комментарии.

Как продолжает М.ДОРОШЕНКО, «не счел судья нужным прибегнуть к судебной лингвистической экспертизе, о чем было ходатайство «України молодої», чтобы специалисты определили, какие отрывки из текстов публикаций по содержанию являются критикой и оценкой со стороны ответчика определенных действий истцов, то есть являются оценочными суждениями, и содержит ли информация, которая была использована ответчиком, причем со ссылкой на источники информации, такие значения, которые могут подорвать доверие или опорочить авторитет истцов».

«Мы не можем не обжаловать это решение суда в апелляционной инстанции, - высказал свою позицию главный редактор газеты. - В первую очередь из-за того, что суд фактически проигнорировал доказательства в виде многочисленных документов, которые «УМ» предоставила в подтверждение приведенных в газетных публикациях фактов. Не может не удивлять и то, что судья отказался выслушать свидетелей, ходатайство о вызове которых в судебное заседание мы подавали. Мы намерены обратиться в Совет судей Украины с просьбой истребовать запись фиксации одного из судебных заседаний, чтобы была дана оценка профессиональным и морально-этическим качествам председательствующего судьи ШОСТАКА, с точки зрения на то, может ли он представлять судебную ветвь власти в государстве».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 ноября, Шевченковский районный суд Киева удовлетворил гражданские иски СБУ, ее председателя И.ДРИЖЧАНОГО и экс-председателя СБУ В.РАДЧЕНКО к газете «Україна молода», признав недостоверной информацию, которая публиковалась в издании в отношении истцов в течение 2005-2006 гг. и содержала обвинения в незаконных действиях. Суд обязал газету опровергнуть неправдивые сведения в соответствии с законом.