В РФ погиб второй руфер-фигурант дела о покраске звезды в украинские цвета на высотке в Москве

В России 1 декабря погиб российский руфер Александр Погребов, которого обвиняли в раскрашивании советской звезды в Москве в цвета украинского флага. Об этом сообщили в группе DvizhuhaClub, в которой Погребов работал инструктором.

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«При прыжке в Баксанском ущелье погиб Саша Погребов. Подробности и информация о похоронах будет позже», - говорится в сообщении.

Погребов был фигурантом так называемого «дела руферов», когда 20 августа 2014 года киевский руфер Григорий Мустанг вывесил на шпиле высотки в Москве украинский флаг и закрасил синей краской верхушку звезды.

Напомним, в августе этого года в Швейцарии в горах погиб российский бейсджампер Алексей Широкожухов, что проходил по делу о покраске в цвета украинского флага звезды на высотке в Москве. Так, в ночь на 20 августа 2014 года известный украинский руфер Мустанг раскрасил звезду на высотке в Москве в цвета флага Украины. В тот же день четверо бейсджамперов - Анна Лепьошкина, Александр Погребов, Алексей Широкожухов и Евгения Короткова – спрыгнули с московской высотки с раскрашенной звездой, за что их и арестовали, несмотря на то, что Мустанг предоставил российским следователям доказательства своей причастности к этому инциденту.

В сентябре 2015 года Таганский районный суд Москвы оправдал четырех бейсджамперов, которые проходили по делу о покраске звезды в цвета флага Украины на сталинской высотке в Москве.