В течение недели трое россиян попросили убежища в Украине из-за преследования в РФ

В течение недели на государственной границе трое граждан России, 45, 38 и 27 лет, которых преследуют в Российской Федерации, попросили в Украине предоставить им статус беженцев.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Один из них прибыл сегодня утром в пункт пропуска «Киев-пассажирский» и при оформлении обратился с устным заявлением о признании его беженцем или лицом, требующим дополнительной защиты. По словам россиянина, он участвовал в митингах против коррупции и за российскую оппозицию, в частности Алексея Навального, поэтому подвергается преследованию в РФ", - говорится в сообщении.

Кроме того, другой гражданин РФ, также в этом пункте пропуска, попросил статус беженца в прошлую среду. Россиянин рассказал, что вынужден бежать и просить убежища в Украине в связи с его преследованием правоохранительными органами России за участие в акциях против российской власти.

Еще один гражданин России попросил защиты в связи с его преследованием органами Российской Федерации в одном из пунктов пропуска в Черниговской области в минувший вторник.