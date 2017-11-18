Россиянка попросила статус беженца в Украине из-за преследований в РФ

В пункте контроля «Киев-пассажирский» на столичном центральном железнодорожном вокзале гражданка России, которая прибыла в Украину одним из поездов, попросила статус беженки из-за политических преследований на территории Российской Федерации.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Читайте такжеРоссиянин на Черниговщине попросил у пограничников статус беженца

«Во время паспортного контроля россиянка обратилась к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины с заявлением о желании получить статус беженки. В ходе общения россиянка сообщила, что является оппозиционной активисткой и преследуется в России за свои политические взгляды», - говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, в настоящее время гражданка России пропущена через государственную границу и передана сотрудникам Государственной миграционной службы.