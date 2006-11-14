Кражу картины стоимостью $50 тысяч не замечали месяц

Пропажу картины стоимостью около $50 тысяч из выставочного зала в Хохловском переулке (Москва) обнаружили только через месяц после кражи.

Как сообщил РИА Новостивладелец картины, президент благотворительного фонда им. Петра Юргенсона Борис Юргенсон, это был "Портрет эстонского рыбака с трубкой" художника XVIII-XIX веков Гофмана. Картина находилась в выставочном зале "Гостиной Юргенсона", ее приблизительная стоимость равняется $50 тысячам.

Судя по видеосъемкам, сказал владелец картины, которые периодически делались в "Гостиной Юргенсона", картина была украдена в период с 18 октября по 5 ноября.

"Портрет висел у входа в гостиную, где проходили концерты и выставки. Так как картина была небольшого размера - приблизительно 30 на 40 сантиметров - никто сразу не обратил внимание на ее исчезновение", - сказал Юргенсон.

Он отметил, что "пропажу мы обнаружили 12 ноября, когда на отсутствие картины обратил внимание один из наших постоянных посетителей". "Вчера мы обратились в милицию", - добавил владелец картины.

Говоря о том, какие у него имеются предположения относительно пропажи, он сказал: "У нас есть две версии, кто мог украсть картину - либо ее взял праздношатающийся, либо картина была украдена по наводке".

По мнению Юргенсона, сложность в поиске картины может заключаться в том, что нет качественной фотографии портрета.